Vanaken ziet één groot nadeel aan loting in de Conference League

Club Brugge kent sinds vanmiddag zijn loting voor de Conference League. Kapitein Hans Vanaken is uiteindelijk wel positief over de tegenstander.

Als groepswinnaar moest Club Brugge geen play-offronde spelen, waardoor het twee midweekwedstrijden minder had dan KAA Gent en Union SG. Iets wat in de eindafrekening wel eens kan doorwegen.

In het Zwitserse Nyon werd vrijdagmiddag op het hoofdkantoor van de UEFA geloot voor de achtste finales van de UEFA Conference League. Daarin ontmoet Club Brugge Molde. De heenmatch wordt op donderdag 7 maart op verplaatsing afgewerkt. De thuismatch is de week erna gepland op donderdag 14 maart.

Molde speelt op kunstgras en dat is niet naar de zin van Hans Vanaken

In Brugge kunnen ze best leven met de loting die ze kregen, zo bevestigt ook Hans Vanaken vlak na de loting aan Sporza, al zal hij de tegenstander nog wat van dichterbij moeten bekijken om alles over hen te weten te komen.

“Ik ken het team niet goed, eerlijk gezegd. Maar we hebben het tegen Bodo/Glimt wel goed gedaan, dus hopelijk nu ook tegen Molde. Het is een van de meest haalbare tegenstanders die we konden loten, dus ik ben wel tevreden.”

Al is er ook één ding waar Vanaken niet tevreden mee is, zo geeft hij nog mee. “We zullen er wel weer op kunstgras spelen, dat is niet zo fijn”, besluit de captain.