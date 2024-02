"Dit is geen juist resultaat": RWDM zal volgend weekend moeten strijden om voortbestaan in de JPL

De tijd dringt voor RWDM, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde tegen OH Leuven. Bruno Irlès zei trots te zijn op de prestatie van zijn spelers, ondanks een gebrek aan aanvallende efficiëntie.

Opnieuw gestraft door een gebrek aan efficiëntie voorin, deelde RWDM de punten in de wedstrijd tegen OH Leuven. Het gelijkspel is voor geen van beide teams een echt goed resultaat, waar niemand veel mee opschiet.

Onder leiding van Bruno Irlès, voelt het alsof de RWDM-spelers weer wat opfleuren. De defensieve organisatie houdt steeds beter stand en de promovendus laat zich ook op aanvallend vlak meer gelden. Na de wedstrijd was Franse coach zich teleurgesteld over het resultaat, maar tevreden over de prestatie van zijn spelers.

"Dit is geen juist resultaat, we verdienden echt meer. OHL heeft deze puntendeling verdiend, proficiat aan hen. Maar ik denk niet dat er een moment in de wedstrijd was waarop RWDM niet de bovenhand had. Ik ben gefrustreerd, maar trots op mijn spelers. Ze hebben alles gegeven en ik reken op hen om dat tot het einde van het seizoen te blijven doen."

"All or nothing" voor de RWDM

"We incasseren opnieuw een doelpunt uit een corner, daar moeten we harder aan werken. We missen nog steeds vertrouwen en dat is voelbaar. We hebben kansen gecreëerd, maar we moeten ze ook afmaken. Mentaal waren we beter deze wedstrijd dan vorige week in Genk."

Voor de promovendus begint de tijd te dringen. Meer dan ooit. "All or nothing" volgende week tegen Kortrijk, voordat ze Anderlecht en Cercle tegenkomen om het reguliere seizoen af te sluiten.