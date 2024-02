Noa Lang pakt Club Brugge opnieuw aan: "We praten veel bij deze club"

Afgelopen zomer ruilde Noa Lang Club Brugge in voor PSV Eindhoven te gaan. In de aan hem gewijde documentaire op Amazon Prime Video onthulde de Nederlander enkele zaken achter de schermen over zijn transfer.

Afgelopen zomer verliet Noa Lang Club Brugge definitief om naar PSV te trekken. De Nederlander probeerde al een lange tijd een transfer af te dwingen bij club om zo eindelijk de Belgische competitie te verlaten. Blauw-zwart zag dat niet zo en was zakelijk sterk in een poging hun vleugelspeler, wiens marktwaarde week na week explodeerde, zo lang mogelijk te behouden. Club Brugge heeft de lat hoger gelegd voor Noa Lang In de aan hem gewijde documentaire op Amazon Prime Video sprak Noa Lang achter de schermen van zijn vertrek naar PSV. Hij had al een mondelinge overeenkomst met de Nederlandse club, en wachtte die tussen Brugge en PSV af. “Ze willen gewoon 18 miljoen euro”, zegt Lang, waarmee hij herhaalt dat Club Brugge eerder een bod van 15 miljoen euro had afgewezen. "We praten veel in deze club, het is een mentaal gesprek."