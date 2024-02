OFFICIEEL: Belgische coach legt aanbieding van Kameroen en Ghana naast zich neer en kiest voor héél exotisch avontuur

Tom Saintfiet was op de afgelopen Afrika Cup nog actief als bondscoach van Gambia. Hij had echter voor de start van het Afrikaanse landenkampioenschap al aangegeven dat hij zijn contract niet zou verlengen.

Ondertussen is de 50-jarige coach voorgesteld als de nieuwe selectieheer van de Filipijnse nationale ploeg. Op zich past zo'n avontuur helemaal bij Saintfiet, maar onze landgenoot weigerde enkele leuke aanbiedingen. Ook Kameroen, Ghana en Tanzania hadden hem een voorstel gedaan.

The Philippine Football Federation welcomed new Men’s National Team 🇵🇭 head coach Tom Saintfiet



He is set to lead the team heading into the FIFA World Cup 2026 qualifiers against Iraq this March 2026.#PFF #PHIMNT pic.twitter.com/dH3Kn5yvSF