Duidelijke boodschap voor KRC Genk: "Als club dien je daar toch rekening mee te houden"

Club Brugge toonde zich tegen KRC Genk uiterst efficiënt. Voor René Vandereycken moet KRC Genk rekening houden met de realiteit.

René Vandereycken zag bij KRC Genk maar één speler met de nodige gretigheid voor de rust. “Wie wél vol enthousiasme speelde, was Bilal El Khannouss, een speler die me qua type overigens steeds meer doet denken aan Jamal Musiala van Bayern München”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Veel verzorgd voetbal was er niet te zien bij de thuisploeg, maar dat is volgens Vandereycken net als bij KAA Gent volledig het gevolg van wat er tijdens de wintermercato gebeurde. De ploeg is enorm verzwakt door de uitgaande transfers.

Genk en Gent zwaar verzwakt door de wintermercato

“Genk verkocht Paintsil, Muñoz en Arteaga. Wat de reden ook is, als trainer zit je er dan wel mee. Het verwachtingspatroon wordt plots niet lager gezet. En zelfs al worden de nodige vervangers gehaald, nieuwe spelers moeten worden ingepast en brengen zelden meteen hetzelfde rendement”, gaat Vandereycken verder.

De analist begrijpt dan ook dat dit voor de supporters heel erg moeilijk te aanvaarden is, zeker als je de vergelijking maakt met hoe de ploeg er afgelopen zomer voor stond.

“Je zal maar een abonnement gekocht hebben. Alle begrip dus dat resultaten verslechteren en dat onvrede toeneemt. Als club dien je daar toch rekening mee te houden”, is de duidelijke boodschap van Vandereycken voor de Limburgers.