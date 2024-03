Is Ilenikhena verlost van de druk? "Kwam binnen met enorme som rond zijn nek"

Samen zijn ze goed voor 4 doelpunten en een assist op één week tijd. En drie van die doelpunten waren afkomstig van een 17-jarige. Ejuke en Ilenikhena lijken elke wedstrijd meer en meer te groeien bij Antwerp.

Vorige week zorgde hij in het slot van de wedstrijd voor een punt tegen Gent, in de beker tegen Oostende was Ilenikhena goed voor 2 doelpunten en ook nu blonk hij uit met het versieren van de penalty en de aanzet voor de 3-0. En dat voor een 17-jarige.

"Hij is bij ons binnengekomen met een grote transfersom rond zijn nek (6 miljoen euro, nvdr.)", vertelde Mark Van Bommel op de persconferentie achteraf. "Bovendien moest hij onze manier van voetballen nog gewoon worden. Het gaat steeds beter en kan ook alleen maar beter gaan."

© photonews

Ejuke

Ook Ejuke lijkt zich elke week maar meer en meer te ontwikkelen bij de Great Old. Mark Van Bommel kon de prestatie van de Nigeriaanse winger wel smaken: "Soms denk ik ook 'wauw' als ik de jongens zie dribbelen", gaf hij toe.

Dribbelen zit bij Ejuke als natuurlijk element in zijn voetbal, al vindt Van Bommel dat Ejuke het afgelopen seizoen bij Antwerp vooral een completere speler geworden is. "Hij kwam als een fantastische dribbelaar bij ons binnen maar het belangrijkste dat hij geleerd heeft bij ons is het terug komen bij het verdedigen."

Er zijn artiesten die de bal verdedigend laten lopen

"Aan de bal mag hij plezier en acties maken maar dan moet hij verdedigend ook de ploeg helpen. Hij is completer geworden. Je hebt artiesten aan de bal die het verdedigend laten lopen, dat doet hij niet meer", analyseerde Van Bommel.