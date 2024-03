Hugo Broos spreekt klare taal over positie van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels

Penaltygate zit er helemaal op. Een ander heikel thema dat gespreksonderwerp blijft is de positie van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels.

Thibaut Courtois verliet het kamp van de Rode Duivels, omdat hij niet tevreden was over de toekenning van de kapiteinsband bij afwezigheid van Kevin De Bruyne.

Het conflict met bondscoach Domenico Tedesco bereikte het absolute kookpunt, maar toen raakte de doelman van Real Madrid geblesseerd. Ondertussen zegde Courtois af voor het EK, maar zou hij toch helemaal fit zijn.

Een verzoeningsgesprek met Tedesco is er nog altijd niet geweest en de vraag is ook of dat er ooit nog zal komen. Een vraag die onbeantwoord blijft, net als de vraag of Courtois onder Tedesco nog Rode Duivel zal zijn.

Broos duidelijk: Courtois niet welkom op EK

Hugo Broos is alvast heel erg duidelijk over wat er gebeurd is. “Ik kan alleen afgaan op wat ik gelezen heb. Als dat klopt, zou ik zeggen: 'Sorry, maar Courtois komt niet meer in de ploeg.' Je team zo in de steek laten, dat doe je niet”, vertelt Broos aan HUMO.

Broos zit er alvast niet mee in om de beste keeper ter wereld, een pion die op een EK van goudwaarde kan zijn, thuis te laten. “Dan nog niet, want zo creëer je precedenten. Stel dat Lukaku en Vertonghen - niet dat ik het in hen zie - morgen hetzelfde doen: hoe moet je dan reageren?”