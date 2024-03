Is Thibaut Courtois dé verrassing in de EK-selectie van Tedesco? "Ook dat is eigen aan voetbal"

Thibaut Courtois stoomt zich klaar om zijn terugkeer te vieren na maandenlang blessureleed. De doelman hoopt in april zijn wederoptreden te vieren. Dus kan hij ook mee naar het EK?

"Ik denk dat ik nog zo'n anderhalve maand nodig heb om wedstrijdfit te zijn", liet Thibaut Courtois optekenen in de rand van de topper tussen KRC Genk en Club Brugge. De doelman van Real Madrid kwam er immers de aftrap geven.

Met andere woorden: ruim op tijd voor het EK. Courtois gaf dan wel aan dat hij het tripje naar Duitsland aan zich voorbij laat gaan, maar op het moment van die beslissing leek hij pas eind mei terug klaar te zijn voor de strijd.

En dan is er natuurlijk nog de heisa met Domenico Tedesco. "Het is vooral jammer dat die situatie ontstaan is", zucht Gilles De Bilde bij DAZN. "Courtois is toch de beste doelman ter wereld? Het is enorm jammer dat hij niet voor de Rode Duivels zal spelen."

Gaat Thibaut Courtois met de Rode Duivels naar het EK?

"Die blessure zorgde ervoor dat het ook voor Courtois gemakkelijker was om de knoop door te hakken", besluit De Bilde. "Het zou echt doodzonde zijn als hij nooit meer voor België zou spelen. Maar dat is ook voorbarig. Je weet nooit hoe het zal lopen. Ook dat is eigen aan voetbal."