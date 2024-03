Penaltygate: Dit is de uitleg van het BAS waarom Anderlecht-Genk niet herspeeld wordt

Het BAS heeft beslist. De match tussen Anderlecht en KRC Genk wordt niet herspeeld. En daar heeft het zijn redenen voor.

Op 23 december maakten de scheidsrechter en de VAR volgens KRC Genk een fout toen de Limburgers een penalty kregen en misten in de match op Anderlecht en die niet hernomen mocht worden. Er volgde een hele procedure van welles nietes, maar vandaag besliste het BAS uiteindelijk dat de match niet herspeeld moet worden. En daarvoor heeft het BAS zijn uitleg.

“Het feit dat de VAR geen oog heeft gehad voor de spelers van Anderlecht maakt geen fout uit tegen de spelregels, maar betreft een onzorgvuldigheid in de beoordeling van de spelsituatie. Niet alleen is dit een feitelijke beoordeling maar wanneer de VAR dit advies dan meegeeft aan de hoofdscheidsrechter en deze laatste volgt dit, is dat ook zijn finale beslissing over een spelfeit. En valt er hier nergens een inbreuk tegen de spelregels te weerhouden”, klinkt het.

Scheidsrechter is geen übermensch

Dat was een zeer technische uitleg, maar het BAS gooide het ook over een menselijke boeg. “Voetbalclubs moeten beseffen dat scheidsrechters geen robots zijn en net als voetballers zelf fouten maken (doelkans missen, strafschop missen) die inderdaad een impact kunnen hebben op het verloop van een wedstrijd maar deze fouten zijn nu eenmaal niet uit te sluiten in het dynamisch gebeuren van een voetbalwedstrijd. Het is maar al te gemakkelijk om achteraf commentaar en kritiek te geven, na de beelden verschillende malen te herbekijken en liefst dan nog in slow motion, vanuit zijn of haar zetel.”

En het BAS gaat verder en neemt de verdediging van de scheidsrechters op zich. “De dynamiek van het voetbal maakt dat zaken in enkele flitsen, zelfs seconden gebeuren en dat men niet kan en mag verwachten van een scheidsrechter dat hij, zeker gelet op de vaak hectische omstandigheden waarin hij een beslissing dient te nemen, als een soort übermensch alles moet en kan zien.”