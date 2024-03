Behoud voor Westerlo? Patrick Goots velt zijn oordeel

Westerlo verloor afgelopen weekend van Sporting Charleroi. De nederlaag kwam bijzonder hard aan bij Rik De Mil en zijn troepen.

Westerlo moest de zege aan Charleroi laten, maar gelukkig gingen ook OH Leuven en RWDM onderuit op deze speeldag. En dat is volgens Patrick Goots goed nieuws voor de ploeg van trainer Rik De Mil.

“Op basis van die resultaten ben ik ervan overtuigd dat Westerlo de degradatiedans zal ontspringen”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. “OHL pakt links en rechts weleens een puntje, maar laat vooral een uitgebluste indruk achter. RWDM heeft met Anderlecht en Cercle dan weer een loodzwaar programma.”

Zelfs twee nederlagen betekenen behoud voor Westerlo

Westerlo staat momenteel op een elfde plaats en Goots acht enkel Charleroi nog in staat om over de ploeg van Rik De Mil te springen. Zelfs in dat geval valt Westerlo niet terug in de Relegation Play-offs.

“Nu vrijdag volgt de verplaatsing naar KV Mechelen, gevolgd door een thuismatch tegen Genk. Dat zijn twee clubs die nog voor de Champions' Play-offs strijden. Ook al pakt Westerlo in die matchen niks meer, volgens mij hoeft dat geen drama te betekenen”, is Goots heel erg duidelijk.