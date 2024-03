Belgisch topscheidsrechter getuigt: "Ooit is er op mijn werk een dreigbrief toegekomen"

De Pro League is vandaag zijn anti-haatcampagne begonnen. Online krijgen heel wat voetballers, bestuursleden, trainers en scheidsrechters het hard te verduren. De online-haat heeft dikwijls grotere gevolgen dan gedacht. Ook scheidsrechter Bram Van Driessche getuigt...

Van Driessche krijgt het - net als zijn collega's - soms hard te verduren. "Er is het publiek in het stadion, dat reageert op beslissingen op het moment zelf. Dat vind ik geen probleem - ik ben op dat moment toch zo gefocust dat ik het niet hoor. De impact van online berichten is in die zin toch persoonlijker en groter", klinkt het bij HLN.

Van Driessche heeft zelf accounts op sociale media om jonge scheidsrechters te laten delen in zijn ervaringen en hen te motiveren. “Via die social media krijg ik positieve reacties. Maar het gebeurt ook dat ik minder vriendelijk benaderd word. Ik krijg geregeld persoonlijke beledigingen, zelfs bedreigingen."

"Ooit is er op mijn werk zo’n brief toegekomen. Dat is even slikken. Maar wanneer ik kan, probeer ik te antwoorden op die haatberichten. Ik geef aan dat ik andere waarden en normen heb. Kritiek is een deel van de job, maar als het verder gaat, trek ik een grens.”

Het ergste is als mijn familie erbij betrokken wordt

Van Driessche heeft ook een boodschap voor de internethelden. “Ik denk dat die mensen van achter hun computer niet altijd beseffen wat de impact is van hun woorden. Ze daarmee confronteren helpt soms. Ik zeg dan dat wij ook maar mensen zijn, die soms fouten maken, maar ‘s avonds gewoon naar huis gaan."

"Het ergste vind ik wanneer mijn familie erbij betrokken wordt. Ook zij hebben al berichten ontvangen. Voor iets waar ze helemaal niets mee te maken hebben. Ik ben dan naar het meldpunt van de voetbalbond gestapt - dat doe ik voor alle berichten die over de schreef gaan. En dan is voor mij ook de kous af. Het leven is te kort en te mooi om me met haat bezig te houden."