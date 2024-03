Toby Alderweireld doet doodeerlijk zijn verhaal en wil mensen bewustmaken: "Ik zou het mezelf nooit kunnen vergeven als ik daar geen actie had ondernomen"

Vandaag raakte bekend dat er 20% meer gevallen zijn van racisme, discriminatie of seksuele incidenten in de Belgische stadions. Ook online is er veel sprake van haat.

Zo werden Toby Alderweireld en zijn familie afgelopen seizoen bedreigd na de laatste speeldag, toen hij hét doelpunt van dat jaar maakte tegen KRC Genk. Nu komt hij terug op die bedreigingen. Hij maakte in samenwerking met de "Come Together" campagne van de Pro League een video.

"Het was zeker niet de eerste keer dat mijn familie bedreigd werd", begint Alderweireld in de video. "Alleen was het nu met zulke specifieke woorden, dat ik iets moest ondernemen. Ik zou het mezelf nooit kunnen vergeven als ik daar geen actie had ondernomen en dat er toch werkelijk iets was gebeurd."

"Je kan wel zeggen: 'Het is online, het is snel geschreven dus het zal wel niets waard zijn', maar dat weet je niet."

"Het wordt alleen maar erger en erger"

Volgens de Antwerp-verdediger betert het voorlopig ook niet met al de online-haat. "Het wordt alleen maar erger en erger", stelt hij vast.

"Ik denk dat de drempel om online haat te spuwen heel klein is. En die moet eigenlijk groter gemaakt worden. Ik denk ook dat mensen moeten weten dat daar ook sancties voor kunnen komen."

"Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties. De daders moeten beseffen dat ze kunnen worden gesanctioneerd, ze mogen niet het gevoel hebben dat ze veilig zitten achter hun computer. Je mag boos zijn, kwaad zijn, zelfs haat hebben voor iemand. Maar hou dat voor jezelf", besluit Alderweireld.