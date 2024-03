Union ontmoedigt voor Conference League-duel nog vlug even andere Belgische titelkandidaten

Union zit al weken op een ritme van drie wedstrijden per week. In het verleden kostte dat Belgische topclubs sowieso punten in de competitie. Niet zo bij de Brusselaars, die maar blijven doorgaan. Of zijn ze nu toch moe aan het worden?

Die stelling werd weggelachen door Anthony Moris. “Nee, wij zijn niet moe”, aldus de kapitein op zijn persconferentie. “Elke keer als jullie daarover beginnen, moet ik lachen."

"We hebben een druk programma, maar als speler is er niks toffers dan wedstrijden te spelen. Spelerscarrières zijn kort, hè, dan kan je toch beter zoveel mogelijk wedstrijden spelen? Ook mentaal is de frisheid er nog, want het gaat telkens om een andere competitie en de trainer is zo slim om veel te roteren."

Die trainer, Alexander Blessin, hoorde de woorden van zijn aanvoerder met een glimlach aan. Noah Sadiki had zich zelfs al laten ontvallen dat Union best de Conference League kon winnen. "Als mijn spelers daarvan dromen, moeten ze het morgen (donderdag, red.) bewijzen", klonk het bij Het Nieuwsblad.

Wij hebben niet zoveel druk om de titel te winnen als Fenerbahçe

U hoort het, Union is niet van plan zich in te laten met wat anderen denken of verwachten. Zij voetballen verder op hun roze wolk. Al is Fenerbahçe natuurlijk weer een serieuze waardemeter.

"Dzeko, Tadic, Batshuayi, wat een namen, hè", benadrukte Blessin. "We hebben veel respect voor zo’n groot team. De vraag is wel hoe serieus ze de Conference League nemen. Zij voelen de druk om de titel te winnen in eigen land en voorlopig staan ze achter Galatasaray. We hebben niet zoveel druk om de competitie te winnen", knipoogde hij.