Waarom Antwerp beter alles op alles zet in de bekerfinale: beloning is véél beter

Gezien de stand moet er al veel mislopen om Antwerp uit de top zes te krijgen in de laatste twee matchen. The Great Old heeft een voorsprong van vijf punten op Cercle, Genk en Gent. Dat kan niet meer mislopen. Maar de bekerfinale, die wordt mogelijk belangrijker dan de play-offs.

Los van het feit dat het een prijs is, levert het Antwerp waarschijnlijk een beter Europees ticket op dan dat ze via de competitie kunnen verdienen. Een derde plaats levert immers een ticket op voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League. De vierde speelt in principe een barragematch tegen de winnaar van de Europe Play-offs (de play-off voor nummers zeven tot en met twaalf) met als inzet een ticket voor de tweede kwalificatieronde van de Conference League. De bekerwinnaar mag echter naar de play-offs van de Europa League. Da's de laatste kwalificatieronde voor het echte toernooi. Een veel betere kans dus om Europees te spelen tot Nieuwjaar in een hogere competitie. Geen Europees ticket als... Enkel als Antwerp bij de eerste twee eindigt krijgen ze een beter ticket. De winnaar mag immers rechtstreeks naar de Champions League en de runner up mag naar de derde voorronde van de CL. Gezien de achterstand van 12 punten op Anderlecht en maar liefst 20 op Union wordt dat zelfs bij halvering een moeilijke zaak. Als dat laatste scenario toch voorvalt, schuiven alle Europese tickets op en moet de nummer 5 de barragematch tegen de winnaar van de Europe Play-offs spelen. Als Antwerp de bekerfinale verliest en vijfde of zesde wordt in de play-offs krijgen ze geen Europees ticket.