Aangeslagen Hans Vanaken is ervan overtuigd dat Club Brugge Molde zal uitschakelen

In de toegevoegde tijd zag Club nog een gelijkspel door de vingers glippen. Hans Vanaken was zwaar aangeslagen, maar heeft toch nog geloof in zijn Club Brugge.

We waren gewoon beter

“Het is vooral jammer dat het weer in de laatste minuut gebeurt. Met die 1-1 hadden we een goede uitgangspositie vast, het had zeker niet verkeerd geweest om daar thuis mee te starten”, zo vertelt Hans Vanaken tegenover Play.

“Het had inderdaad niet gehoeven, maar dat hebben we al vaak gezegd dit seizoen en het komt steeds terug dus het moet ergens aan liggen. Alleen is het moeilijk om de vinger er echt op te zetten. In de 94e minuut mag je niet in een situatie komen waar je twee tegen een staat. We moeten zorgen dat dit niet meer gebeurt”, maakt Vanaken zijn analyse.

Een wedstrijd met twee gezichten

“We hebben in de tweede helft getoond dat we beter kunnen zijn. In de eerste helft konden we weinig druk zetten en konden ze er iets te makkelijk doorheen voetballen", kijkt hij terug naar de wedstrijd.

"In de tweede helft konden ze minder kansen creëren en waren wij gevaarlijker in hun zestien. Dat moet ons vertrouwen geven voor terugmatch", besluit hij zijn analyse.

Alles op alles in de terugwedstrijd

Ondanks de nederlaag is het nog niet verloren voor Club Brugge. "We moeten dit zeker kunnen rechtzetten. Ze hebben hun kwaliteiten en dan zie je op het einde dat ze met snelle mannen gevaarlijk kunnen zijn in de omschakeling. Daar moeten we volgende week voor opletten. Thuis moeten we vol gas geven met het publiek erachter, snel een doelpunt maken en die 2-1 omdraaien”, een Vakanen vol vertrouwen.