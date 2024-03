Besnik Hasi heeft slecht, maar ook goed nieuws over blessures bij KV Mechelen

KV Mechelen staat op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie op één punt van de Champions' Play-Offs. Het zou voor de club en de spelers een enorme opsteker zijn na alle miserie van dit seizoen.

Al is het ook kijken naar de ziekenboeg. In ieder geval er niet bij is Bill Antonio. Hij liep tegen Cercle Brugge een zware knieblessure op en is maanden buiten strijd. Op de operatie is het nog even wachten, zo maakte Hasi duidelijk bij Gazet van Antwerpen.

“Vlak na de match hadden we gehoopt dat het niet zo erg zou zijn, maar deze blessure is het ergste dat hem kon overkomen. De voorste kruisband is gescheurd, de meniscus links en rechts is aangetast, er is ook kraakbeen beschadigd… Zware schade dus”, klonk het.

Voor de ploeg een fikse tegenvaller en het was lang niet de eerste. Antonio was de vijfde speler, na Belghali, Storm, Raemaekers en Bassette die met een zware knieblessure af te rekenen krijgt.

Twee spelers mogelijk terug uit blessure

“Bill lijkt er goed mee om te gaan, maar er staat hem natuurlijk nog een operatie en een revalidatie te wachten. Hij moet eerst nog een paar weken zijn spieren versterken en pas daarna wordt er tot opereren overgegaan.”

Goed nieuws is er dan wel over twee andere spelers. Norman Bassette traint opnieuw mee met de groep en zal in de wedstrijdselectie zitten.

“Dat wil niet zeggen dat Norman minuten zal krijgen, maar hij ondervindt geen last meer. Over Lion (Lauberbach, red.) beslissen we vandaag nog. Hij heeft goed kunnen trainen en heeft fysiek niet veel verloren, dus hij kan er ook bij zijn.”