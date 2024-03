'Jesper Fredberg trekt naar Duitsland voor vervanger van Zeno Debast'

De kans dat RSC Anderlecht Zeno Debast deze zomer ziet vertrekken is groot. In Duitsland is te horen dat paarswit al een opvolger op het oog heeft.

Niemand lijkt eraan te twijfelen dat Zeno Debast zijn laatste wedstrijden en maanden bij RSC Anderlecht aan het afwerken is. De interesse was de voorbije twee mercato’s al groot, maar de Rode Duivel bleef de club trouw. De marktwaarde van Debast bedraagt volgens Transfermarkt 13 miljoen euro, maar de kans lijkt groot dat de prijs aardig opgedreven zal worden als hij als Rode Duivel de nodige kansen krijgt op het EK in Duitsland. Daardoor zou Anderlecht de nodige centen hebben om een stevige transfer te doen, maar dat lijkt niet het plan te zijn van sportieve baas Jesper Fredberg. Hij zou een jong talent aantrekken om Debast te vervangen. Oostenrijker om Zeno Debast mettertijd op te volgen Dat is alvast wat Sky Sports Germany laat weten. Fredberg zou Filip Milojevic willen binnenhalen, de 19-jarige kapitein van de beloften van Bayern Leverkusen. De Oostenrijker ligt nog tot midden volgend jaar onder contract. Al is het maar de vraag of Milojevic Debast wel meteen kan vervangen en geen optie is voor de verdere toekomst. Mogelijk belandt hij eerst bij RSCA Futures om de nodige ervaring op te doen en te groeien.