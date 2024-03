Wederom pech voor Alexis De Sart van RWDM vlak voor Brusselse derby tegen Anderlecht

Vorig seizoen was hij nog één van de sterkhouders bij RWDM, maar dit seizoen kan hij maar niet tonen wat hij allemaal in zijn mars heeft. Het noodlot sloeg wederom toe voor de middenvelder.

Alexis De Sart moest voor promotie zorgen met RWDM

Alexis De Sart werd vorig seizoen door RWDM gehuurd van Antwerp. De bedoeling was om extra ervaring aan de kern toe te voegen om zo de promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. Mede dankzij de inbreng van De Sart lukte dit.

Dit zorgde ervoor dat de verplichte aankoopoptie werd gelicht en de middenvelder mee naar de Jupiler Pro League ging met de Brusselse club.

Het noodlot sloeg toe

In het begin van het seizoen was De Sart titularis bij RWDM. In september sloeg echter het noodlot toe. De Sart liep een spierscheur op en stond van begin september tot midden februari aan de kant.

Hij stond terug op het trainingsveld, maar nu heeft De Sart wederom pech.

Hopelijk fit voor de Play Downs

Deze week herviel De Sart in zijn blessure. Voorlopig zou hij twee weken aan de kant staan en zo het slot van de reguliere competitie missen.

"Gelukkig heeft Alexis snel de signalen herkend en heeft mij meteen teken gegeven", aldus trainer Bruno Irles