Anderlecht-speler heeft kans voor het grijpen bij Rode Duivels: "Na het EK over nadenken"

Niemand die twee jaar geleden gedacht had dat we dit gingen schrijven, maar Killian Sardella komt in aanmerking voor de Rode Duivels. De rechtsback haalt bij Anderlecht een hoog niveau en op de rechterkant liggen er kansen bij de nationale ploeg.

Domenico Tedesco probeerde daar al een paar spelers als alternatief voor Timothy Castagne, maar voorlopig is er niemand die echt overtuigd heeft. Thomas Meunier begint er wel weer door te komen, maar die zit toch al in de herfst van zijn carrière. "Is er een plek beschikbaar in de verdediging bij de Rode Duivels? Misschien, maar dat spookt momenteel niet door mijn hoofd. Ik ben gefocust op mijn club", gaf Sardella mee bij LDH. "Als ik geselecteerd word vanwege mijn prestaties, des te beter. Als het niet snel gebeurt, zal ik niet teleurgesteld zijn. Ik moet gewoon de beste zijn bij Anderlecht om mijn kans te krijgen. Na het EK kan ik er misschien meer over nadenken."





