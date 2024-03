Burgess haalt uit naar scheidsrechter: "Ik had niets anders verwacht eigenlijk"

Union SG kreeg een zware klap van Fenerbahçe. Eentje die ze niet helemaal verdiend hadden gezien het wedstrijdverloop. Maar deze keer waren zij het die in de twee rechthoeken afgestraft werden op efficiëntie. Al had volgens Christian Burgess de scheidsrechter daar ook zijn deel in.

Nu moet wel gezegd: Burgess had een punt. Alles werd in het nadeel van Union gefloten. De robuuste verdediger van de Brusselaars was enorm ontgoocheld en had weinig zin om veel woorden te verspillen aan de match. Maar over de scheidsrechter had hij wel het een en ander te zeggen.

Burgess veroorzaakte immers zelf de strafschop voor de 0-3 van de Turken door de bal tegen de hand te krijgen. "Denk ik dat dit een strafschop was? Nee, nooit. Het is ongelofelijk. Tegenwoordig moet je blijkbaar je armen amputeren."

"Ik weet niet waar de scheidsrechter wil dat ik mijn armen laat. Hoe kun je anders verdedigen?", deed hij terwijl zijn beste impressie van een pinguïn na. "Ik stond ook zo dicht bij de aanvaller die de bal tegen me schoot. Maar de scheidsrechter floot alles in hun voordeel, dus ik had eigenlijk niets anders verwacht."