De meest eerlijke van de Union-spelers: "Misschien is het goed voor de competitie"

Union liet zich aan beide zijden van het veld aftroeven donderdag in het Lotto Park. Da's niet van hun gewoonte, maar Fenerbahçe heeft dan ook veel kwaliteit. De Brusselaars moeten volgende week in Istanboel een verplicht nummertje gaan opvoeren, beseft ook Alessio Castro-Montes.

Alessio Castro-Montes is eerlijk over de wedstrijd: "De score is wellicht wat overdreven, maar er valt niets af te dingen op hun overwinning", klonk het bij de rechter wingback. "We werden overtroffen; ze waren slimmer en dodelijker op cruciale momenten, terwijl wij weinig kansen konden creëren."

"Ervaring heeft zeker een rol gespeeld, en ze hebben laten zien dat ze een klasse boven ons staan. Onze prestatie was niet bepaald overtuigend."

Hij realiseert zich dat het lastig wordt als Union nog wil verrassen in de Conference League: "We hoopten hier een positief resultaat neer te zetten, omdat we wisten dat het uitduel zwaar zou worden. Maar met een 0-3 achterstand daarheen gaan..."

Union richt zijn pijlen nu op competitie en beker. "Naar die lastige sfeer gaan met zo'n achterstand lijkt bijna onmogelijk. Misschien moeten we nu de Conference League even opzij zetten en ons richten op de resterende doelen. Deze wedstrijd biedt leermomenten, en wellicht is het goed voor ons in de competitie om met beide benen op de grond te staan na zo'n wedstrijd."