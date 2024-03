Standard-coach Ivan Leko komt met blessure-updates en waarschuwt KRC Genk voor belangrijk duel

Standard kon na de overwinning tegen KAA Gent even op adem komen. Maar voor Ivan Leko is er geen sprake van rust, vooral niet gezien de huidige situatie van de Rouches.

Standard-coach Ivan Leko heeft vrijdag tijdens de persconferentie een update gegeven over zijn kern, twee dagen voor de verplaatsing Racing Genk.

O'Neill, Fossey en Vanheusden zijn de enige drie spelers die al zeker geblesseerd zijn. De anderen die twijfelachtig zijn, zijn verwikkeld in een race tegen de klok.

"Aiden O'Neill zal nog meerdere weken buiten strijd zijn, Zinho ook. Alle anderen trainen, sommigen op 100% en anderen niet, maar we zullen nog keuzes moeten maken voordat we zien wie er zondag zal zijn."

"Laurent Henkinet is ook terug aan het trainen, hij doet zijn best om terug te keren op 100%. Marlon Fossey, wiens reguliere seizoen voorbij is, zal ook de verplaatsing missen", stelt Leko.

Doumbia, Dewaele en Ngoy zijn nog onzeker. Het valt nog af te wachten wie er in de selectie zit. Wetende dat in voorgaande weken Ivan Leko zijn kaarten goed verborgen hield door bijvoorbeeld de naam van Wilfried Kanga niet te noemen bij de blessures.

De Cegeka Arena, een te makkelijke vesting

Voor zijn laatste verplaatsing in de reguliere competitie zal Standard een bezoek brengen aan de Cegeka Arena van Racing Genk. De Limburgers hebben net als de Luikenaars, slechts vijf thuisoverwinningen en hebben hun stadion dit seizoen maar zelden laten beven.

"Genk is een aanvallend team met veel kwaliteit en een goede coach. Het is een belangrijke wedstrijd voor beide teams en we hebben iedereen op zijn best nodig."

"Het is nooit gemakkelijk om daar te spelen, maar het is ook een team met zwakke punten, en het doel zal zijn om die zwakke punten aan te vallen en tegelijkertijd hun kwaliteiten te neutraliseren", waarschuwt Leko Genk.