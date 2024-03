"De schuld van Bart Verhaeghe": Deze transfer had Club Brugge niet mogen laten liggen

Club Brugge neemt na dit seizoen afscheid van Vincent Mannaert. De structuur bij blauwzwart zal een stevige metamorfose ondergaan.

De impact van het vertrek van Vincent Mannaert bij Club Brugge is al een tijdje te voelen. Al sinds vorige zomer lopen er bepaalde zaken anders dan dat die zouden uitgedraaid zijn mocht Mannaert wel aan boord gebleven zijn.

Marc Degryse kijkt daarvoor al terug naar vorige zomer. Een transfer die Club Brugge niet had mogen laten liggen kwam er uiteindelijk niet, zo vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Club had Nusa kunnen verkopen aan Chelsea voor 30 miljoen”, klinkt het bij de analist in de krant.

Als Mannaert was gebleven, dan had hij in dat dossier zeker doorgedrukt, maar dat deed hij nu niet. “Dat was ook de wens van Mannaert, maar hij werd teruggefloten door Bart Verhaeghe.”

Club Brugge had transfersom van Nusa goed kunnen gebruiken

En dat is, zeker als je het nu bekijkt, een gemiste kans geweest voor Club Brugge. “Die 30 miljoen euro had je kunnen gebruiken om gericht je ploeg te versterken.”

Volgens Degryse is het uiteindelijke vertrek van Mannaert zelfs een uitloper van het feit dat die transfer niet doorgegaan is. Maar voor de analist is het verval bij Club al veel langer bezig dan afgelopen zomer.

“De laatste titel, onder Schreuder, was al met de hakken over de sloot. Nadien is Club in de fout gegaan met de trainerskeuzes - Mannaert mag wat dat betreft ook voor de spiegel staan. Clement, Schreuder, Hoefkens, Parker, De Mil, Deila.”