Royal Antwerp mikt nog héél hoog dit seizoen: "Volgende week statement maken tegen Union SG"

Royal Antwerp won met 0-1 op bezoek bij KV Kortrijk. Na de wedstrijd was Jelle Bataille dan ook een gelukkig man. En hij blikt ook al eens vooruit richting de volgende weken. Mét de nodige ambitie.

Door de zege in Kortrijk is Antwerp nu zeker van de Champions' Play-offs. "Dat was al bijna zeker, maar het is goed dat we nu die zekerheid helemaal hebben. Nu kunnen we zondag kijken welke ploegen er puntjes laten liggen", aldus Jelle Bataille na de wedstrijd.

En de verdediger van Royal Antwerp FC mikt nog steeds hoog: "Volgende week tegen Union SG willen we een statement maken. Naar de bekerfinale toe, maar ook naar de play-offs. Met de halvering van de punten kan alles."

Jelle Bataille wil nog op het hoogst haalbare mikken in de play-offs met Antwerp

De kloof tussen beide ploegen is voorlopig zeventien punten. Als Union punten zou laten liggen tegen Gent en volgende week Antwerp zou winnen van Union, dan kan het na halvering van de punten plots een kloof zijn van 'amper' zeven punten.

"We moeten nog drie keer spelen tegen Union SG dit seizoen. Er zijn ook meer matchen dan vorig jaar in de play-offs. We gaan nog voor het hoogst haalbare. De titel? Ik weet niet of we daar nog aan denken, maar er is nog veel mogelijk."