Volgens Degryse heeft Ronny Deila nog één kans om zijn vel te redden

Het seizoen van Club Brugge is er één van weinig hoogtes en veel laagtes. De beslissing dat Ronny Deila straks zal moeten vertrekken, lijkt onafwendbaar. Toch is er volgens analist Marc Degryse nog een kans dat hij zijn vel kan redden.

Het seizoen is wel niet meer te redden, vindt Degryse. "Misschien nog een béétje, als Club de finale van de Conference League zou halen. Wanneer Ronny Deila zegt dat Club Brugge die competitie kan winnen, ligt dat in lijn met de verwachtingen binnen de club", geeft hij aan bij HLN.

Maar de vormcurve is bijzonder grillig om daarin te geloven. "De realiteit vandaag is dat blauw-zwart op geen enkel moment heeft laten zien dat ze gedurende een lange periode kunnen presteren, zowel op vlak van resultaten als spelniveau. Ik geloof niet dat Club plots van zwart naar wit kan gaan."

Zonder schaamrood

Voor het spelniveau kan er maar naar één man gewezen worden. "Deila is en blijft de eindverantwoordelijke. Als het donderdag tegen Molde weer foutloopt, kan je niet anders dan een streep onder dit seizoen te trekken."

"Dan moet je - we zijn máárt - al aan de voorbereiding van volgend jaar beginnen. Zonder Deila, dus."

"Slaagt blauw-zwart er op één of andere manier toch nog in om de finale te halen, dan kan hij zonder schaamrood op de wangen vertrekken. Maar er zijn toch maar weinig scenario's waarin Deila volgend seizoen trainer is van Club."