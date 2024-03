Lucas Noubi steekt zich niet weg na slechte wedstrijd van Standard: "Schandalig"

Lucas Noubi was neergeslagen na RC Genk-Standard. De Rouches lieten absoluut niets zien in Genk en mogen nog bijna van geluk spreken dat ze met één doelpunt verschil werden verslagen.

Standard kon zondag op niets anders dan een nederlaag aanspraak maken in Genk. De Rouches moesten de sterke Limburgse aanvalsgolven ondergaan gingen miraculeus de rust in met een gelijke stand. Vijf minuten na de pauze was het Anouar Ait El-Hadj die de netten toch deed trillen.

0/10

"Genk viel ons vanaf het begin aan. Ze hebben verdiend gewonnen, wij stonden niet goed in vergelijking met vorige week. Het was beschamend van ons. Iedereen was slecht vanaf het begin. Genk was beter vandaag maar we mogen ook naar onszelf kijken. Op tien? We verdienen een nul", reageerde Lucas Noubi in de mixed zone.

Noubi was de verdediger die te laat reageerde op de redding van Bodart waardoor El Hadj uit zijn rug kon komen om te scoren. "Je ziet me tackelen, maar ik ben te laat, ik verwachtte het niet. Ik keek naar het schot, zag dat de bal terugkwam en probeerde ervoor te gaan, maar het was te laat", gaf de jonge centrale verdediger na afloop toe.

Schande

Door de overwinning van Club Brugge tegen OH Leuven is Standard zeker van het behoud, al was dat verre van de doelstelling voor het seizoen.



"Het is een schande voor Standard, zo'n prestigieuze club die naar de resultaten van andere ploegen moet kijken om zijn lot te kennen. Ik denk dat de Play-Offs 2 een goede voorbereiding zullen zijn voor volgend seizoen, om op die manier wat consistentie te vinden."