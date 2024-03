Nieuw dilemma voor Riemer? "Ja maar, in het begin van het seizoen hielden jullie zelfs geen rekening met hem"

Brian Riemer gunde zaterdag Mats Rits eens wat rust. Daardoor kwam Théo Leoni als verdedigende middenvelder te staan. En ja, met de Neerpede-driehoek op het middenveld zat er wel wat meer voetballend vermogen in de ploeg.

Leoni was één van de uitblinkers tegen de buren uit Molenbeek. Als verdedigende middenvelder hield hij het allemaal simpel of deed hij het er simpel uitzien. Hij brengt alvast voetballend meer dan Rits.

"Dat jullie genoten hebben van Leoni? Ja, dat kan wel. Wat Théo dit seizoen doet is niets minder dan ongelooflijk. Maar in het begin van het seizoen hielden jullie zelfs geen rekening met hem. Nu zou hij alles moeten spelen..."

Waarop Riemer begon op te sommen wat voor wapens hij wel allemaal in de kast heeft liggen nu ook Delaney terug is. "Delaney is een infiltrator, Yari Verschaeren kan dribbelen, Mario Stroeykens heeft die diepgang, Théo kan voor assists en goals zorgen..."

Rits of Leoni?

De vraag is nu of Rits wel degelijk alles moet spelen, zoals hij al heel het seizoen doet. De van Club Brugge overgekomen middenvelder staat natuurlijk steviger op zijn poten en heeft ervaring in de play-offs.

Riemer weet dat hij niet alle matchen hetzelfde middenveld gaat neerzetten. "We zullen keuzes maken op basis van vorm en de tegenstander", gaf de Deen aan. "Voor sommige matchen zullen andere profielen nodig zijn. Dat zijn dan keuzes waar jullie (wijst naar de pers) het misschien niet eens mee zullen zijn, maar er zit altijd een idee achter."