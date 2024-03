Patro Eisden-coach Stijn Stijnen: "Na de wedstrijd was ik vooral boos op mijn eigen spelers"

Patro Eisden speelde vrijdagavond 2-2 gelijk tegen Jong Genk. De thuisploeg maakte nog gelijk in minuut 86.

Patro Eisden kon bij winst een goede zaak doen in de strijd om promotie. Met een gelijkspel schiet de Limburgse club niet al te veel op.

Jong Genk kwam na een vroege achterstand helemaal terug in de wedstrijd. De beloftenploeg van Genk scoorde in de 84e minuut nog de 1-2. Patro Eisden kon enkele minuten later nog gelijkmaken.

"De twee tegendoelpunten zijn weggevers. Het siert mijn ploeg dat ze na die mokerslag vlak voor tijd toch terugvochten en de 2-2 op het bord zetten", stelt Patro-coach Stijn Stijnen op de clubwebsite.

"Na de wedstrijd was ik vooral kwaad op mijn spelers, niet omwille van hun kwaliteit en inzet, maar vooral dat ze zichzelf te kort deden", gaat hij verder. "Ze verdienden absoluut de drie punten. Dit was een volwaardige tegenstander."

Stijnen heeft mooie woorden voor Jong Genk. "Mijn collega-trainer van Genk heeft er op 6 maanden tijd een mature ploeg van gemaakt. Wij daarentegen moeten nu de laatste 5 wedstrijden alles geven om die prijs, een play off-ticket, binnen te halen. Dat verdient mijn fantastische groep."

"Chapeau voor onze supporters en die paar man die erger hebben voorkomen door een bestorming tegen te houden met risico op eigen gevaar", besluit hij.

Er vielen namelijk twee gewonden wegens supportersgeweld. Fans van beide clubs raakten slaag met elkaar in de eerste helft.