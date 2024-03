📷 Yannick Bolasie (ex-Anderlecht) gaat voor opvallend nieuw avontuur

Yannick Bolasie speelde van januari 2019 tot juni 2019 bij Anderlecht. Hij werd toen uitgeleend door Everton. De aanvaller speelde 17 wedstrijden voor Anderlecht waarin hij zes keer scoorde en drie assists gaf.

In totaal speelde Bolasie bij meer dan tien clubs. Sinds eind januari dit jaar zit hij zonder club, zijn laatste was Swansea City.

Nu lijkt hij zijn nieuw avontuur gevonden te hebben. Bolasie heeft genoeg van het Europese voetbal en trekt naar Brazilië. Volgens transferexpert Fabrizio Romano tekende hij bij Criciuma.

Zijn medische tests heeft Bolasie al afgerond. Criciuma promoveerde afgelopen seizoen naar de Braziliaanse hoogste klasse.

🐯🇧🇷 Yannick Bolasie, completing his move to Brazilian side Criciuma as he’s joining them as revealed.



