Besnik Hasi is de koning te rijk in Mechelen: spelers blazen de loftrompet en zeggen wat hij allemaal zo goed doet

De populariteit van Besnik Hasi is bij de fans van KV Mechelen als een raket omhoog gestegen. Je zou voor minder: onder hem pakte Malinwa 23 op 27, een waanzinnige reeks waar een aantal topclubs enkel van kan dromen. Wat doet hij nu juist zo goed? We vroegen het aan enkele spelers.

"Sowieso is hij communicatief sterk. Toen hij toekwam was het miserie. We stonden onderaan en moesten tegen de degradatie spelen. Hij heeft het heel goed aangepakt", vindt Nikola Storm. "Eerst wat zitten kijken wat er speelde in de groep en uiteindelijk heeft hij daar goed op ingespeeld."

© photonews

Het tactische aspect is uiteraard ook niet onbelangrijk. "Het is in een bepaalde opstelling beginnen draaien, beginnen lukken. Bij zijn komst is hij naar een succesrecept beginnen zoeken. Uiteindelijk heeft hij dat gevonden met die vijfmansdefensie, met twee hoge flanken. We moeten daar op voortwerken."

Enkele maanden geleden waren defensieve kwetsbaarheid en een gebrek aan scorend vermogen een realiteit in Mechelen. Die pijnpunten heeft Hasi beetje bij beetje weggewerkt. "We komen achteraan gewoon niet in de problemen omdat het organisatorisch heel goed staat. Dat is ook wel grotendeels de verdienste van hem."

© photonews

Kerim Mrabti vertelt ons dat Hasi in Mechelen een cultuur geïnstalleerd heeft waarbij spelers mekaar naar een hoger niveau tillen. "Hij is gewoon heel duidelijk, ook in de tactische voorbereiding. Ook met spelers individueel, want de spelers dragen verantwoordelijkheid."

"Een coach kan instructies geven, maar we moeten die samen uitvoeren", merkt de Zweed op. "Dat is ook de sleutel van ons succes: we eisen meer van mekaar en luisteren naar mekaar. En we zien wat we kunnen doen om de tegenstander pijn te doen. Dat heeft tot dusver goed gewerkt."