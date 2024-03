"Ze mogen roepen wat ze willen": STVV-coach Thorsten Fink heeft boodschap voor supporters na nederlaag tegen KAS Eupen

STVV heeft afgelopen weekend met 1-0 verloren op het veld van KAS Eupen. Eén doelpunt van Renaud Emond was voldoende voor de winst.

Vooraf was ik heel blij dat we niet in de situatie van Eupen zaten. Je voelt die spanning bij de ploegen om wie het om de knikkers gaat. We waren dit weekend zowat de enige ploeg die zonder druk kon voetballen.

Het enige doelpunt van de partij kwam na een blunder van doelman Zion Suzuki. Hij loste de bal waardoor Emond uiteindelijk makkelijk kon scoren.

"De fout van Suzuki? Wat kan ik zeggen? De anderen hadden hem kunnen helpen door tegen te scoren", vertelde coach Thorsten Fink bij Het Belang van Limburg.

"Dat Suzuki ons toch al een pak punten kostte? Dat weet je als je een jonge doelman binnenhaalt. Suzuki blijft één van de allergrootste talenten die ik ooit gezien heb. Als een keeper een fout maakt, is het direct doelpunt, dat is nu eenmaal zo. Hij is nummer één van Japan, dat word je niet zomaar. Hij moet hieruit leren", gaat Fink verder.

De STVV-supporters wilden heel graag Bertaccini zien invallen. Hij kwam afgelopen winter over van Club Luik, maar kreeg nog niet al te veel speeltijd bij Sint-Truiden.

"Ze mogen roepen wat ze willen", heeft Fink te zeggen over de supporters die om hem roepen. "Ik kan niet elke wens invullen, ik probeer gewoon punten te pakken. Onze supporters weten dat we dit seizoen al goed voetbal gebracht hebben, verder heb ik er geen probleem mee wat ze vanuit hun vak roepen."

"We willen hen tegen Brugge trakteren op winst. Op een beter veld. En ook in de play-offs zullen we doelen stellen", besluit hij.