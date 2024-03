Alexander Blessin voor het eerst sinds 23 jaar terug in Turkije: Union-trainer vertelt welke hel hij er meemaakte

Alexander Blessin is een joviale man die graag lacht. Maar als het over zijn avontuur bij Antalyaspor gaat, verdwijnt die glimlach. 23 jaar later is hij nog steeds onder de indruk van wat daar allemaal gebeurde toen hij er als speler actief was.

"Ik probeer dat te verbergen, want het was daar heel moeilijk voor mij", knikte hij bij de RTBF. In de zomer van 2001, op 28-jarige leeftijd, verliet Blessin de Stuttgarter Kickers, waar hij twee seizoenen in de Duitse Tweede Divisie had gespeeld, om voor het eerst in zijn carrière zijn geluk in het buitenland te beproeven.

En zo belandt hij bij Antalyaspor in de Turkse Eerste Divisie. Al op de eerste speeldag tegen Ankaragücü waren er problemen. "We verloren met 1-8. Na de wedstrijd ging een speler van het team de stad in."

"Hij kwam de volgende dag terug met een blauw oog... Het was midden in de zomer en het was echt heel warm. Net voor de rust begon ik sterretjes te zien. Toch had ik 's ochtends al vijf liter water gedronken! Na deze wedstrijd was ik drie dagen buiten strijd en het kostte me bijna twee weken om volledig te herstellen."

Er werd van coach gewisseld en... Blessin zou geen minuut meer spelen. "Hij liet doorschemeren dat hij alleen nog met Turkse spelers wilde spelen. Mijn 'business' daar was voorbij. Toch bleef ik vechten, ook al wist ik dat het heel moeilijk was."

Maar er waren ook financiële problemen. "Al drie of vier maanden waren er geldproblemen. Maurizio Gaudino, een van onze spelers, vroeg de leiders wat er aan de hand was. Ze antwoordden hem: 'Maurizio, je houdt van het leven hier, je hebt hier familie, dus blijf rustig of er zal iets gebeuren.' Vanaf dat moment was het tijd voor mij om afscheid te nemen."