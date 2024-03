Hoofdbrekens bij Riemer, die tegen Kortrijk toch wel met grote dilemma's zit

Anderlecht moet op de laatste speeldag thuis tegen rode lantaarn KV Kortrijk aantreden. Met in het achterhoofd dat het nog Antwerp-Union is, kan paars-wit de kloof met de leider nog wat kleiner maken. Maar tegelijkertijd zou Riemer wel eens een fel vertimmerd elftal aan de aftrap kunnen zetten.

Van de vier spelers die met vier gele kaarten achter hun naam stonden, is er immers geen enkele die een vijfde pakte. En het is aangeraden om dat niet te doen in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, want dan zijn ze geschorst voor de eerste wedstrijd van de play-offs.

Voor Sardella, Patris, Stroeykens en Leoni dreigde dat gevaar al. Erger nog, tegen RWDM pakte ook Thorgan Hazard zijn vierde geel. Bij het begin van de play-offs vallen de gele kaarten weg. En neem je het risico dat Hazard die eerste match mist?

Riemer moet dus afwegen of het de moeite waard is om de motor van Anderlecht tegen de hekkensluiter op te stellen of hem te sparen zodat hij met een schone lei aan de play-offs kan beginnen.

Riemer ook in gevaar

Daarbij heeft hij nog een probleem. Het lijkt erop dat zijn logische vervanger, Yari Verschaeren, ook wat rust nodig heeft nadat hij twee keer moest gewisseld worden met problemen aan de dij.

Riemer zelf moet trouwens ook oppassen dat hij die eerste match van de play-offs niet mist, want hij staat ook op vier gele kaarten. Telkens voor overdreven reageren op scheidsrechterlijke beslissingen.