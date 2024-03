Nu willen milieuverenigingen roet in het eten gooien voor nieuwe stadions in Brugge: "Als AS Roma en Lazio dat kunnen..."

De scheiding van Club en Cercle Brugge heeft nogal wat voeten in de aarde. De twee Brugse ploegen willen hun eigen stadion. Dat het geen sinecure is, was al eerder geweten. Ook voor de bouw op Jan Breydel werd al veel tegenkanting genoteerd. Maar ook het stadion van Cercle wordt tegengehouden. Het plan is om voor de Vereniging een nieuw stadion te bouwen langs de Blankenbergsesteenweg. Daar wil het West-Vlaamse provinciebestuur ook een bedrijventerrein neerpoten. Dat is echter niet naar de zin van enkele natuurverenigingen en zij hebben bezwaar ingediend tegen die plannen. Ze worden daarin gesteund door de de West-Vlaamse milieufederatie. "Als het Stadio Olimpico door AS Roma en Lazio kan gedeeld worden in een grootstad als Rome, dan moet dat ook kunnen voor Cercle en Club", zegt woordvoerder Bart Vanwildemeersch bij HLN. "Het is absurd dat we aangeven dat de ruimte op is, om tegelijk een tweede groot stadion te gaan plannen op de vruchtbaarste gronden van de stad." Cercle heeft een nieuwe thuishaven nodig omdat Club op de huidige Jan Breydel-site een nieuwe voetbaltempel wil bouwen. De Vereniging is er ook bij gebaat om een kleiner stadion voor zichzelf te hebben.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur