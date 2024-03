Alexander Blessin heeft wel erg duidelijke boodschap richting wedstrijd in Fenerbahçe én de play-offs

Alle hens aan dek voor Union SG in Turkije donderdag? Het moet een 0-3 uit het Lotto Park proberen op te halen. En dat lijkt quasi onmogelijk. Coach Blessin heeft dan ook alvast een duidelijke boodschap.

Uiteraard gaat Union SG er nog vol proberen voor te gaan in Turkije, maar het is duidelijk dat het heel moeilijk wordt om nog een 0-3 op te halen. De uitschakeling is dus zo goed als een feit voor Blessin en zijn troepen.

En dus heeft de oefenmeester van de Brusselaars laten weten dat hij mogelijk een aantal sterkhouders zal laten rusten. Sowieso zijn Burgess en Amoura er al zeker niet bij omdat ze geelgeschorst zijn voor het duel in Turkije.

Maar ook een aantal andere spelers krijgen mogelijk rust. Er komen met de play-offs, de bekerfinale en de laatste wedstrijd van de reguliere competitie nog twaalf belangrijke wedstrijden aan voor Union SG. Dat beseft ook Blessin.

"Het is vermoedelijk de laatste wedstrijd dit seizoen die we zullen spelen met wat minder druk", aldus Blessin op zijn persconferentie in Turkije. "We gaan ons zo competitief mogelijk laten zien in deze Conference League."

"Sommige spelers zullen wel rust krijgen, voor anderen is het een kans om wat extra speelminuten te krijgen en verder te werken aan hun fysieke paraatheid." Denk daarbij bijvoorbeeld aan Lazare, die na de Afrika Cup nog naar zijn beste vorm moest zoeken.