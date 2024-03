Deila met opvallende sneer naar bestuur van Club Brugge: "Dat ze dan maar doen... Ze zijn vorig seizoen al drie keer moeten herbeginnen"

Ronny Deila heeft een wel heel opgemerkte persconferentie gegeven voor de terugmatch tegen Molde. De trainer van Club Brugge kreeg heel veel vragen over zijn eigen situatie. En niet alleen van de Belgische pers. Ook de Noren wilden weten of hij aan zijn laatste wedstrijd toe is.

Een Noor stak de lont aan het kruitvat. "Mijn laatste match? Dat kan ik onmogelijk beantwoorden en ik focus me daar ook niet op. We hadden enkele mindere prestaties, maar drie weken geleden was na de winst tegen Union alles goed. Het kan hier snel keren."

"2,5 dagen na Molde wonnen we van Leuven. En nu komt Molde. We hebben een ongelooflijke kans. We konden ook Osasuna zijn (en de Conference League op televisie volgen. Maar wij zitten er nog in. En ik zit nog op mijn positie. We kunnen nog iets bereiken. We spelen voor een kwartfinale in een Europese beker."

Maar zijn precaire situatie bleef de persconferentie domineren. Of het bestuur nog achter hem staat? "Als ze van coach willen veranderen... Dat ze maar doen. Maar dan moet je weer van nul herbeginnen en dat hebben ze vorig jaar al drie keer moeten doen. Ik vind dat ik nog steeds de juiste man ben."

Hoe het met mij gaat? Heel goed!

Deila wou aantonen dat het zijn werking niet beïnvloedt en kreeg ook de vraag hoe het met hem persoonlijk ging. "Heel goed. De laatste weken waren natuurlijk moeilijk na die nederlagen in matchen die we wilden winnen.

"Maar ik plaats alles in perspectief en focus me op alles wat ik kan verbeteren. Ik steek al mijn energie in de spelers. We weten dat we veel kwaliteiten hebben."