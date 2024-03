Deila somde indrukwekkend lijstje excuses op: "We hebben een duidelijke speelstijl"

Ronny Deila heeft een wel heel opvallende persconferentie gegeven voor de match tegen Molde. Er kwamen veel vragen over zijn toekomst en de Noor antwoordde daar allemaal op. Al had hij wel ook een hele hoop redenen waarom het nog niet liep zoals het moet.

Deila had zijn antwoorden klaar als het ging over het mindere seizoen van blauw-zwart. "We zijn dit seizoen nooit weggespeeld en hebben heel veel matchen moeten afwerken", aldus de Noor. "We hadden pech met blessures. Ik noem dat feiten, anderen noemen dat excuses."

"Feit is dat we onze topschutter verkochten en dat die sindsdien heel veel pech had met blessures. We hebben heel veel spelers progressie zien maken. We hebben een duidelijke speelstijl. Maar al dat komt eigenlijk pas vanaf het tweede seizoen tot zijn recht. Vaak begin je dan pas prijzen te winnen. Dat was ook zo bij mijn vorige clubs."

Bestuur moet verder kijken dan de resultaten

Het bestuur van Club ziet het misschien niet zo, maar daar zou hij zich dan bij neerleggen. "Maar ze moeten ook verder kijken dan de resultaten. Dit is een proces. Kijk naar wat er vorig seizoen gebeurde. We staan er nu toch veel beter voor?"

"We hebben een duidelijke speelstijl waarin wij nog kunnen verbeteren. Wij kunnen hierop bouwen. Om dan uiteindelijk trofeeën te winnen. Ik weet wat ik kan doen. Ik doe veel goeie dingen voor Club Brugge."

"Ze kunnen het heel zwart bekijken, maar zo bekijk ik het niet. Ik zie progressie. Natuurlijk zie ik ook de resultaten die niet goed genoeg zijn voor Club, maar we hadden meer verdiend.”

Deila ging verder: “We gingen eruit in de halve bekerfinale tegen Union - very close. Als we dat al een ramp noemen, dan hebben we een probleem. In de competitie zijn we derde, met twee teams die veel meer punten hebben. Té veel - daar ga ik absoluut mee akkoord. Maar Union is héél goed en Anderlecht heeft de helft minder matchen gespeeld dan wij. En, opnieuw, geen enkele opponent heeft ons weggespeeld. Wij staan solide achterin. We creëren kansen. Alleen zijn we niet efficiënt genoeg. Dit zijn de harde feiten. Ik geloof dat wij kunnen groeien. Dat wij samen ergens kunnen geraken.”