KRC Genk komt met nieuws over Luca Oyen én krijgt ook ferme opsteker richting Westerlo

Voor KRC Genk is het dit weekend alle hens aan dek. Winnen tegen KVC Westerlo en het ticket voor de Champions' Play-off mag worden geboekt. Het wordt een interessant en belangrijk duel, zoveel is zeker. In Limburg is er alvast wat goed nieuws.

KRC Genk meldde eerder al dat Luca Oyen woensdag onder het mes gaat na zijn zware knieblessure. Daarna wacht hem een revalidatie van zo'n acht maanden. We wensen de onfortuinlijke middenvelder graag nog eens veel beterschap. Naar het duel tegen Westerlo toe is er ondertussen wel goed nieuws, want Het Belang van Limburg laat weten dat Joris Kayembe opnieuw meetrainde met de groep. Hij lijkt zo dus fit te raken voor de clash met Westerlo. Afgelopen weekend werd Kayembe nog gespaard en koos Vrancken ervoor om Sobol op de linkervleugelverdedigerspositie uit te spelen. Aanstaande zondag kan dat in het Kuipje van Westerlo dus anders zijn. Nog een individueel programma voor Yira Sor Ondertussen is Yira Sor nog individueel verder aan het werken na een probleem met de lies. Of hij Westerlo haalt? Dat is nog maar de vraag. Westerlo moet de play-downs proberen te vermijden en heeft daarvoor nog een puntje nodig, ook voor Genk is het duel van primordiaal belang. En dus kan Wouter Vrancken elke versterking meer dan gebruiken in de strijd.