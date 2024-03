Alles op een rijtje: Genk, KV Mechelen, Cercle Brugge, Gent, Charleroi, Westerlo en OH Leuven weten wat ze moeten doen

Aankomend weekend staat de laatste speeldag van de reguliere competitie op het programma. En voor heel veel ploegen staat er wel degelijk nog wat op het spel. Al telt in principe natuurlijk voor iedereen elk punt, met oog op de play-offs.

Union SG (69 punten), Anderlecht (63), Club Brugge (51) en Antwerp (51) zijn ondertussen zeker van de Champions' Play-off. STVV (37) en Standard (31) zijn de enige ploegen die al zeker zijn van een verlengd verblijf in eerste klasse en de bijhorende Europe Play-offs.

KAS Eupen (24), RWDM (23) en Kortrijk (21) van hun kant moeten dan weer vooral punten proberen te verzamelen om in de play-downs een verleng verblijf in de Jupiler Pro League te proberen gaan verzekeren.

Voor zeven andere teams staat er wel degelijk nog iets op het spel tijdens de laatste speeldag. En dus kan het nog verschillende kanten uit. We nemen dan ook graag eens de laatste speeldag door én wat de diverse teams nodig hebben om te raken waar ze willen raken.

Strijd om Champions' Play-off (4 teams voor twee plaatsen):

5. Racing Genk (46 punten, 12 gewonnen matchen, doelsaldo +20)

6. KV Mechelen (45 punten, 13 gewonnen matchen, doelsaldo +6)

7. Cercle Brugge (44 punten, 13 gewonnen matchen, doelsaldo +6)

8. AA Gent (44 punten, 11 gewonnen matchen, doelsaldo +10)

Genk heeft dus de beste papieren. Bij een overwinning zijn ze altijd zeker van de top-6, net als KV Mechelen. Cercle Brugge en Gent moeten sowieso hopen op puntenverlies van minstens één andere ploeg.

KAA Gent moet zelfs winnen en hopen dat minstens twee andere ploegen dat niet doen. Het raakt Genk zelfs niet voorbij als die gelijkspelen. Het eerste dat van belang is, zijn het aantal gewonnen wedstrijd. Op die manier zijn bij gelijke punten dus Mechelen en Cercle Brugge in het voordeel.

Strijd tegen play-downs (3 teams voor één plaats in de play-downs):

11. Westerlo (29 punten, 7 gewonnen matchen, doelsaldo -12)

12. Charleroi (29 punten, 7 gewonnen matchen, doelsaldo -17)

13. OH Leuven (26 punten, 6 gewonnen matchen, doelsaldo -14)

Voor OH Leuven is de zaak zeer duidelijk. Zij moeten winnen om nog een kans te maken op de veilige twaalfde plaats. Westerlo en Charleroi hebben beiden aan een puntje al zeker genoeg om zeker te zijn van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

Charleroi staat er op doelsaldo slechter voor dan Westerlo, dus als beide ploegen verliezen en OH Leuven wint lijkt het er slecht uit te zien voor Charleroi. Als OH Leuven wint met één doelpunt verschil en Westerlo verliest met één doelpunt verschil en Charleroi niet verliest, dan komen we bij de gemaakte doelpunten (in het voordeel van de Kemphanen). De belangen tussen de Champions' Play-off en het vermijden van de play-downs lopen in drie wedstrijden ook in elkaar over gek genoeg.

Het programma van de slotspeeldag op een rijtje:

Gent - Charleroi

OH Leuven - KV Mechelen

Cercle Brugge - RWDM

Westerlo - Genk