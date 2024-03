83 minuten gespeeld, maar toch Rode Duivel: "Ik wilde hem er absoluut bij"

Bondscoach Domenico Tedesco maakte vandaag zijn selectie bekend voor de volgende interlandbreak. Daarin zit ook Arthur Vermeeren.

Arthur Vermeeren maakte in januari de overstap van Royal Antwerp FC naar Atletico Madrid. De speelminuten van onze landgenoot bleven echter zeer beperkt.

In twaalf wedstrijden kwam hij amper drie keer in actie. Hij mocht een keer de eerste helft spelen en viel later nog twee keer 19 minuten in. Toch staat hij in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco.

“Het was inderdaad een thema om Vermeeren al dan niet op te roepen”, zegt Tedesco op zijn persconferentie donderdag. “Ik blijf erbij dat hij een goede transfer maakte. Hij is een jonge speler die nog geen Spaans spreekt, ver weg van huis is. De situatie is moeilijk, maar ik wilde hem er absoluut bij.”

Situatie Vermeeren besproken met Vercauteren

Tedesco vond dat Vermeeren het de laatste keer bijzonder goed deed bij de nationale ploeg. “Hij maakte indruk. De manier waarop hij trainde en de mentaliteit die hij toonde, was fantastisch. Op die leeftijd is dat niet normaal. Daarom wilde ik hem zien.”

Bij de beloften had hij nochtans het nodige wedstrijdritme kunnen opdoen. “Maar ik besprak het met Franky (technisch directeur Vercauteren, nvdr) en we besloten hem erbij te halen. Nog eens met hem praten zal goed doen, face-to-face en niet langer met berichten of langs de telefoon.”