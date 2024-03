📷 Ex-Rode Duivel en clublegende van de Rouches overleden

Semmeling speelde tussen 1959 en 1974 maar liefst 449 wedstrijden voor Standard. Daarin scoorde hij 73 keer.

Hij pakte met de Rouches vijf landstitels en won ook twee keer de beker. “Hij miste zelden een wedstrijd van de club van zijn hart op Sclessin en zal uiteraard voor eeuwig in het geheugen gegrift staan bij tal van supporters en leden van onze club”, reageert Standard op het overlijden. “Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naasten aan wie we ons oprecht medeleven willen betuigen.”

“De voormalige rechterflankspeler en Belgisch international (35 selecties / 2 goals), actief bij onze Rouches tussen 1959 en 1974, won 5 Belgische landstitels (1961, 1963, 1969, 1970 en 1971) en 2 Bekers van België in onze clubkleuren”, klinkt het nog.

“Rouche un jour, Rouche toujours » P’tit Léon !”

Our thoughts are with the close ones of former Red Devils Léon Semmeling, who passed away at age 84. Léon represented Belgium 35 times, including one World Cup (Mexico 1970) and EURO 1972 in Belgium. pic.twitter.com/y1Wz2YhoSG