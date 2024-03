Moneytime voor Westerlo: "We kunnen niet meer doen dan dat"

Na een nul op negen is het slotduel van de reguliere competitie van cruciaal belang voor Westerlo. Al is wel KRC Genk de tegenstander, die ook de punten nodig heeft.

KRC Genk heeft een overwinning nodig tegen Westerlo om zekerheid te verwerven over deelname aan de Champions’ Play-offs. Anders is het afhankelijk van wat de andere ploegen doen.

Maar Westerlo zou heel graag een punt pakken, om niet in de play-downs te geraken. Een match met heel veel inzet dus voor beide ploegen.

“Ook Genk kan niet met de rem op spelen”, beseft Thomas Van den Keybus. “Het is en blijft een erg sterke ploeg, daar bestaat geen twijfel over. Wij hebben genoeg aan een punt, maar daar gaan we zeker niet op speculeren. Dat zou de foute ingesteldheid zijn.”

Eigen schuld

Heel moeilijk dus om deze wedstrijd in te schatten. “Kleinere teams kunnen altijd van de grote winnen. Soms heb je ook al eens een tikkeltje geluk nodig, maar dat moet je dan meestal wel zelf zien af te dwingen. De vorm van de dag gaat veel bepalen, denk ik.”

Door de recente nul op negen heeft Westerlo zichzelf in de problemen gebracht. “Onze nieuwe trainer heeft altijd gezegd dat het nog een strijd tot de laatste speeldag ging worden, maar dit hadden we eigenlijk niet mogen laten gebeuren.”

Eigen schuld dikke bult volgens Van den Keybus. “Het is moeilijk te verwoorden allemaal, maar we kunnen niet meer doen dan er nog één keer vol voor te gaan. En hopelijk valt er zondagavond dan een hoop stress van onze schouders.”