OFFICIEEL: KBVB komt héél belangrijk nieuws en geeft signaal af voor het EK

In het Hergé-museum in Louvain-la-Neuve heeft de nieuwe CEO, Piet Vandendriessche, aangekondigd dat Domenico Tedesco een nieuw contract heeft getekend. De bondscoach verlengde tot 2026, een belangrijk signaal om dat nu al voor het EK te doen.

De KBVB geeft daarmee aan dat ze - wat het resultaat ook zal zijn op het EK - op de lange termijn door willen gaan met Tedesco. De Italo-Duitse trainer maakte in zijn eerste jaar een bijzonder goeie indruk op de beleidsmensen.

Ze kwamen er ook heel snel uit toen de onderhandelingen werden opgestart. "Die waren inderdaad heel makkelijk", lachte Tedesco. "Als beide partijen iets willen, is het makkelijk om het rond te krijgen."

Het zorgt voor de nodige rust en sereniteit in aanloop naar het EK, want anders zouden de vragen maar blijven komen wanneer het zou gebeuren.

Tedesco zette sterke resultaten neer en de toon werd al gezet in de eerste oefenmatch tegen Duitsland, die gewonnen werd. Met 20 op 24 in de kwalificatiematchen ging het ook heel vlot om op het EK in Duitsland te geraken.

Intussen heeft hij wel één grote uitdaging gehad met de commotie rond Thibaut Courtois, maar daar is hij heel duidelijk over geweest. En over zijn communicatie werd er overal met lof gesproken.