Union heeft vervanger voor Amoura klaar: "Dat wil ik helemaal niet horen"

Zoek vanavond niet naar Mohamed Amoura bij Union SG. De goaltjesdief van de competitieleider is geel geschorst tegen Fenerbahce.

Union SG heeft een mirakel nodig om door te stoten naar de kwartfinale van de Conference League. De 0-3-thuisnederlaag ophalen is een zo goed als onmogelijke opdracht voor de troepen van trainer Alexander Blessin.

Zeker ook omdat Amoura en Burgess geschorst zijn, maar de trainer van de Brusselaars zal enkele spelers de nodige rust gunnen richting de play-offs. “Onze laatste wedstrijd zonder druk”, noemde de coach van Union dit Europese duel.

Vervanger voor Amoura is Dennis Eckert Ayensa vanavond. Hij krijgt zijn eerste basisplaats in de Europese campagne van Union SG. Het is uitkijken of de Brusselaars dit jaar wel met een prijs gaan lopen, want de twijfel daarover groeit bij het grote publiek.

“Ten eerste staan we in de bekerfinale. Daar kan alles, ook al heeft Antwerp meer ervaring met finales dan wij. Gefocust zijn op het winnen van een prijs: daar gaat het elke dag om, voor iedereen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Union SG gelooft volop in de dubbel

De spelerskern van Union SG lijkt dit seizoen breder dan vorig jaar en dat zou wel eens een doorslaggevende factor kunnen zijn in de titelstrijd. “Als er nu iets met iemand gebeurt, weten we dat diegene op de bank ervaring heeft. Neem bijvoorbeeld Henok (Teklab, red.): ik wist dat hij de kwaliteiten had om te spelen.”

Derde keer goede keer voor de titel? “In mijn hoofd winnen we de beker en de titel. Ja, we gaan de beker en de titel winnen. Ik wil er niet aan denken dat we ze níet winnen. Ik wil niemand in de kleedkamer horen zeggen 'Misschien halen we het niet'. We zullen aan het einde zien of het lukt.”