Analist heel duidelijk over wie hij in top zes verwacht: "KV Mechelen zie ik niet zo snel winnen op Leuven"

De meeste kaarten zijn al verdeeld, maar er zijn er wel nog twee héél belangrijke waar vier ploegen voor vechten. De laatste twee Champions' Play-offs plaatsen worden zondag om 18u30 bekampt. Voor analist en ex-coach Dennis van Wijk bestaat er weinig twijfel.

Hij ziet Cercle Brugge in de top zes belanden, ook al staan die nu pas zevende en moeten Genk en/of KV Mechelen punten laten liggen. “Ik zie een grote kans dat Cercle het haalt, al hebben ze het niet in eigen handen", klinkt het in KVW.

"Thuis winnen van RWDM lijkt mij geen groot probleem. Als je ambitie hebt voor de Champions' Play-offs is dat het minimum, al heb je geschorsten of geblesseerden. Ik zie ze dat wel doen. Met hun sturm-und-drangvoetbal en meteen de tweede bal oppikken zal het heel zwakke RWDM het heel moeilijk hebben."

Westerlo heeft ook nog punt nodig

En dan is het afwachten wie er punten gaat verliezen van de concurrenten. "Dan blijft Cercle natuurlijk nog afhankelijk van de uitslagen van Mechelen, Genk en Gent. Gent zie ik thuis nog wel winnen van Charleroi."

"Maar Mechelen zie ik niet zo snel winnen op OH Leuven, dat er alles zal aan doen om zijn laatste kans te grijpen om de Relegation Play-offs te ontlopen – al kan Leuven het moeilijk hebben met die druk."

"Idem voor Genk op Westerlo, altijd een moeilijke verplaatsing en ook de Kemphanen hebben nog een punt nodig om de degradatieplay-offs te ontlopen."