Kums bedankte één persoon in het bijzonder bij Gent: "Hij heeft woord gehouden"

Sven Kums heeft een nieuw contract getekend bij KAA Gent. De 36-jarige middenvelder doet er nog een jaartje bij. In tegenstelling tot vorig jaar heeft hij nu dus heel snel duidelijkheid.

Kums zijn voorstel tot verlengen kwam er al een paar weken geleden. "Ik had op dat moment nog niet echt beslist of ik zou doorgaan. Maar zodra ik vernam dat ze me wilden verlengen, wilde ik doorgaan", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik amuseer me nog altijd - wat ik heel belangrijk vind. Vorig jaar heb ik iets langer moeten wachten op klaarheid. Nu was duidelijk dat de nieuwe eigenaar dat niet meer wilde. Hij heeft woord gehouden. Daar ben ik dankbaar voor.”

Kums overwoog al zijn opties zorgvuldig, maar kwam tot een eenvoudige conclusie. "Er waren veel factoren die goed moesten zitten. Bij Gent is dat zo. Ik vroeg me af: mocht ik niet blijven, wat zou ik dan nog wel in de Belgische competitie doen?"

"In België was er dus maar één club. En voor een transfer naar het buitenland moest alles in zijn plooi vallen. Dus, zonder Gent of ideale club buiten België was er wel een kans geweest dat ik zou stoppen. Nu blijft alles zoals het is, wat voor mijn familie het makkelijkste is. En het leukste: mijn kinderen komen graag kijken.”

Al moest hij wel weer inleveren. "Het financiële was voor mij ook geen prioriteit. Ik ben vooral blij dat ik nu al die zekerheid heb en me goed zal kunnen voorbereiden op volgend seizoen."