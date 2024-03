Zat de miserie er al aan te komen voor KV Kortrijk? "Zonder investeringen zou het moeilijk worden"

Waar zou KV Kortrijk nu staan als Faïz Selemani bij de club was gebleven? Volgens hem in ieder geval iets hoger in het klassement.

Faïz Selemani tekende afgelopen zomer bij het Saudische Al-Hazem. Toch houdt de ex-speler van KV Kortrijk en Union SG het Belgische voetbal nog wat in de gaten. "Ik kijk nog steeds naar de wedstrijden van Union Saint-Gilloise, vooral de Europese dan, en KV Kortrijk", vertelde hij ons.

In de competitie beleven de twee voormalige clubs van Selemani echter een heel verschillend seizoen. "Je kunt zelfs zeggen dat ze niet in dezelfde competitie spelen", lacht de Comorees. KV Kortrijk staat momenteel alleen onderaan het klassement terwijl Union SG leider is.

Natuurlijk kun je je afvragen waar Kortrijk zou staan als Faïz Selemani er nog zou zijn. "Dan zouden ze niet onderaan staan", beweert hij. "Natuurlijk is het makkelijk om dit te zeggen. Maar we voelden al dat de club een beetje afhankelijk was van individuele kwaliteiten. Dat was het geval met mij, met Kadri."

Volgens Selemani voelden de spelers al aan dat het moeilijk ging worden. "Dat hebben we vorig seizoen onder elkaar gezegd, met de spelers. Als er geen extra investeringen zouden komen, zou het heel moeilijk worden", geeft hij toe.

"En nu zien we het, de club zit in gevaar. Ik hoop echt dat ze zich redden, want het blijft 'mijn' club", maakt de voormalige Kortrijkse aanvaller duidelijk. "Ik hoop dat KV Kortrijk zich redt en dat Union eindelijk kampioen wordt".