Johan Boskamp snoeihard voor JPL-club: "Om te janken, voor de tweede keer in mijn leven bij de rust naar huis gegaan"

Dit weekend worden de laatste wedstrijden van de reguliere competitie afgewerkt. Zondagavond weten we welke ploegen de Relegation Play-offs en Champions' Play-offs zullen spelen.

We krijgen nog een aantal spannende wedstrijden. KV Mechelen, Cercle Brugge, KAA Gent en KRC Genk maken allemaal nog kans op de Champions' Play-offs.

Dat terwijl KVC Westerlo, OH Leuven en Charleroi nog in de Relegation Play-offs terecht kunnen komen. Johan Boskamp doet een gokje en zegt wie de ongelukkige van de drie zal worden.

"Ik heb KV Mechelen gepronostikeerd voor play-off 1. Dus moet ik nu wel OH Leuven zeggen", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. "Op zich geen ramp, ze kunnen zich nog altijd redden in de play-downs."

Voor RWDM ziet hij het minder positief in. Boskamp is snoeihard voor de Brusselse ploeg. "Voor RWDM heb ik nog weinig hoop. Ik heb ze vorige week bezig gezien tegen Anderlecht. Om te janken was dat."

"Voor de tweede keer in mijn leven ben ik bij de rust naar huis vertrokken. De Ket (Gilles De Bilde, n.v.d.r.) heeft me naar huis gebracht. Zo had hij ook meteen een excuus om te vertrekken. Het sloeg werkelijk nergens op", besluit Boskamp.