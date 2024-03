Johan Boskamp waarschuwt Heynen en Castro Montes: "Gebeurt met al mijn favorietjes"

Johan Boskamp heeft zo zijn favorietjes in het Belgische voetbal. Maar het loopt dit seizoen bijzonder moeilijk voor sommigen.

Johan Boskamp volgt het Belgische voetbal op de voet en heeft zo zijn spelers die hij heel graag ziet uitblinken dit seizoen. Al liep het niet voor iedereen zoals ze het allemaal graag zouden zien lopen. Zo ging Luca Oyen afgelopen weekend door zijn knie en is hij voor maanden out door een kruisbandletsel.

“‘t Is niet te geloven joh. 21 jaar jong en al twee keer zijn kruisband gescheurd”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Echt waardeloos voor die jongen. Mijn favorietjes lijken de zware blessures wel aan te trekken. Eerst Vanheusden, nu Oyen. Dat Heynen en Castro Montes maar goed uit hun doppen kijken in de komende weken.”

Gevaarlijke wedstrijd voor KRC Genk tegen Westerlo

Zeker voor Heynen zou het wel eens een zwaar weekend kunnen worden. De Nederlander twijfelt of de Limburgers in de top zes zullen eindigen. Daarvoor moeten ze zelf best voorbij Westerlo zien te geraken.

“Ik steek er mijn hand niet meer voor in het vuur. Het is dit seizoen al te vaak misgelopen bij Genk om nu veel vertrouwen te hebben in een goede afloop. Voor Westerlo staat er ook veel op het spel hé. Die moeten hun vel nog redden. Het zal geen lentewandelingetje worden voor Genk.”