Anderlecht-supporters hebben zeer duidelijke boodschap voor kapitein Jan Vertonghen

De toekomst van Jan Vertonghen blijft voorlopig nog onzeker. De supporters hebben dat ook door en willen hun kapitein graag langer bij de club zien.

De toekomst van Jan Vertonghen blijft voorlopig nog erg onzeker. Hoewel Anderlecht waarschijnlijk zijn laatste club zal zijn, aarzelt de Rode Duivel nog steeds om zijn contract te verlengen.

Gezien zijn prestaties van de afgelopen maanden, kunnen we gerust stellen dat Vertonghen, zelfs op 36-jarige leeftijd, nog zeker het niveau heeft om minstens een seizoen extra door te gaan.

Maar de centrale verdediger heeft nog steeds geen beslissing genomen en heeft zijn contract, dat eindigt in juni, nog niet verlengd. Zijn zaak zal bij het bestuur prioriteit zijn.

Wat brengt de toekomst voor Jan Vertonghen?

De supporters hebben duidelijk nog verwachtingen. Tijdens de wedstrijd tegen Kortrijk lieten de paars-witte supporters dit duidelijk blijken met een spandoek waarop stond "Ons verhaal is nog niet voorbij. Jan +1".

Het is al erg zeldzaam dat supporters een speler vragen om zijn contract te verlengen via een spandoek. Zo wordt het nog maar eens duidelijk hoe belangrijk Vertonghen is voor paars-wit.